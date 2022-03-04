Про це український президент повідомив під час екстреного відеозвернення вночі 4 березня.

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Ми зв'язалися з нашими партнерами, я говорив вже з Шарлем Мішелем, говорив і з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом. Зв'язалися з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, а також прем'єр-міністром Борисом Джонсоном,

– сказав політик.

"Жодна держава, окрім Росії, ніколи у світі не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше у нашій історії, в історії людства. Держава-терорист вдалася до ядерного терору, – додав Володимир Зеленський.

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