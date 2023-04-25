Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что наше государство придерживается международных обязательств, а заявление российского оборонного ведомства о нарушении Украиной гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма "лживая манипуляция со стороны государства агрессора".

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Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории, о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь об оккупированной территории и военных объектах оккупантов,

– заявил Андрей Юсов.

Но подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора.

Кстати, в России заявили, что атаки на Черноморский флот и другие объекты в Крыму ставят под угрозу продление "зернового соглашения" после 18 мая.

Россия обвиняет Украину: что известно

В Кремле утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма безэкипажных катеров из акватории порта Одесса.

Страна-агрессор также заявила, что они якобы были развернуты в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Обратите внимание! Министерство обороны России заявило, что последний раз Севастополь атаковали "тремя безэкипажными быстроходными катерами", тогда как местные "власти" заявляли об атаке беспилотников на Черноморский флот.