Об этом говорится в сообщении российской авиации. Там решили ограничить полеты для самолетов Великобритании.
Запрет распространяется на полеты воздушных судов, которые принадлежат, арендованы или находятся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в стране.
Речь идет, в частности, о запрете транзитных полетов через воздушное пространство России.
К слову, Великобритания заявила о санкциях против "Аэрофлота". Страна выражает солидарность с Украиной и нашим народом. Там называют нападение Путина варварским.
Кроме того, Франция заявила, что готова обеспечить безопасность Владимира Зеленского. Помощь окажут в случае необходимости. Об этом сообщил министр международных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.