Об этом говорится в сообщении российской авиации. Там решили ограничить полеты для самолетов Великобритании.

Запрет распространяется на полеты воздушных судов, которые принадлежат, арендованы или находятся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в стране.

Речь идет, в частности, о запрете транзитных полетов через воздушное пространство России.

К слову, Великобритания заявила о санкциях против "Аэрофлота". Страна выражает солидарность с Украиной и нашим народом. Там называют нападение Путина варварским.

Кроме того, Франция заявила, что готова обеспечить безопасность Владимира Зеленского. Помощь окажут в случае необходимости. Об этом сообщил министр международных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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