Про це йдеться у повідомленні російської авіації. Там вирішили обмежити польоти для літаків Великої Британії.
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Заборона поширюється на польоти повітряних суден, які належать, орендовані або перебувають у експлуатації у особи, пов'язаної з Великобританією або зареєстрованих у країні.
Йдеться, зокрема, про заборону транзитних польотів через повітряний простір Росії.
До слова, Великобританія заявила про санкції проти "Аерофлоту". Країна висловлює солідарність з Україною та нашим народом. Там називають напад Путіна варварським.
Окрім того, Франція заявила, що готова забезпечити безпеку Володимира Зеленського. Допомогу нададуть у разі необхідності. Про це повідомив міністр міжнародних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.