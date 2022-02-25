Про це йдеться у повідомленні російської авіації. Там вирішили обмежити польоти для літаків Великої Британії.

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Заборона поширюється на польоти повітряних суден, які належать, орендовані або перебувають у експлуатації у особи, пов'язаної з Великобританією або зареєстрованих у країні.

Йдеться, зокрема, про заборону транзитних польотів через повітряний простір Росії.

До слова, Великобританія заявила про санкції проти "Аерофлоту". Країна висловлює солідарність з Україною та нашим народом. Там називають напад Путіна варварським.

Окрім того, Франція заявила, що готова забезпечити безпеку Володимира Зеленського. Допомогу нададуть у разі необхідності. Про це повідомив міністр міжнародних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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