Россия окончательно показала, что она обычный гопник с которым лучше не вести серьезные диалоги, тем более подковерные. Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе сорвал встречу в Нормандском формате. Тогда он заявил, что не хочет просто позировать на камеру, ведь стороны так и не смогли договориться об итоговом решении встречи заранее.

Обратите внимание МИД России опубликовал конфиденциальныме письма Лаврову из Германии и Франции

Опубликовали закрытую дипломатическую переписку Лаврова

Лавров утверждал, что Россия направила Франции, Германии и Украине свое видение итога нормандской встречи, но все стороны это видение проигнорировали.

Да, Лавров еще до встречи хотел подписать итоговое коммюнике. Позже главы МИД Франции и Германии призвали Россию вести себя адекватнее и вернуться к конструктивному диалогу. Но Лавров настаивал на своем – или будет по-российски, или не будет никак.

Встреча должна была состояться 11 ноября, но не сложилось. Министр иностранных дел Украины Кулеба тогда аккуратно намекнул, что он действительно получил предложение от Лаврова по поводу того, как закончить войну на Донбассе.

Он ограничился лишь заявлением, что документ Кремля – это просто набор пропагандистских клише. И вот Россия сама себя закопала окончательно.

Обиженный МИД России, заявил, что Франция и Германия искажают позиции России относительно Нормандии, а потому опубликовал на своем сайте закрытую дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии.

Для Украины в этой переписке исключительно позитивные новости. Бред начинается с первого абзаца.

Новый выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео

Кремль пытался подсунуть на подпись "бредовые идеи"

Лавров хотел впарить на подпись Украине, Франции и Германии документ в котором война на Донбассе признается всеми сторонами "внутри украинским конфликтом", где Россия выступает просто посредником на переговорах.

Не пропустите Не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками, – Кулеба

И здесь ключевое то, что Кремль решил поставить себя в один ряд с ОБСЕ в качестве простого посредника, а не участника конфликта. Из этого вытекает и следующий бред России – как закончить войну.

Да, Кремль пытался подсунуть на подпись документ, в котором все стороны согласились бы с тем, что Россия здесь не причем, а Киев должен вести диалог с российскими террористами на Донбассе.

Исходя из этого, дальше в документе речь идет и об особом статусе, и о выборах по формуле Штайнмайера и еще масса бредовых идей, на которые Москва толкает Киев.



Лавров хотел впарить документ о "внутри украинским конфликтом" / Фото Getty Images

Далее в документе Лавров вообще предложил, чтобы Франция и Германия обязали Киев отказаться от "закона о языке, об образовании, правах коренных народов и от законопроекта об основах политики переходного периода".

Франция и Германия жестко ответили Лаврову

Намек Кулебы о том, что это пропагандистские клише был верен в корне. Но, к несчастью Лаврова, Франция и Германия в закрытой переписке, которую никто не должен был увидеть, заявили, что глава российского МИД несет полнейший бред, с которым никто не согласится.

В закрытой переписке чиновники максимально откровенны, и именно там высказывают свои настоящие намерения. Именно потому в Кремле так бесятся.

Франция и Германия, которая, без преувеличения, часто заигрывает с Россией, наконец поняла, что Украина не пойдет на поводу у Кремля, а потому достаточно жестко ответили Лаврову, мол, предложение – бред.

Ответ Лаврова европейским министрам

Вся переписка состоит из 28 страниц и дальше опубликован ответ Лаврова европейским министрам, из которого видно, в каком тоне Россия позволяет себе говорить с Францией и Германией, а также доказывает, что Кремль – это самый отбитый гопник.

Обратите внимание Евросоюз сдался перед агрессией России: Украина получила более сильных партнеров

Откровенно говоря, это позор, в том числе и министерств иностранных дел Германии и Франции, которые позволяют так с собой говорить.

Кроме того, напомню, в Германии формируется новое правительство, а значит новый глава немецкого МИД, вынеся этот урок, скорее всего, будет требовать обсуждать все вопросы не подковерно, а публично, чтобы потом Россия чего не слила.

То же самое касается и Франции. И это гарантия того, что Запад не станет договариваться об Украине без Украины. Именно поэтому Путин и переходит к различным формам шантажа:

войска на границе с Украиной;

мигранты на польской;

заоблачные цены на газ в Европе.

По той же причине, в последние дни – всё более откровенные заявления западных лидеров. США в очередной раз публично призвали Россию раскрыть свои настоящие намерения в отношении стягивания войск на украинскую границу.

Германия сейчас оказалась перед дилеммой

Но в то же время, наверное, единственной, кто на Западе готов вести подковерные договоренности с Путиным и его протеже Лукашенко, остается Ангела Меркель. Накануне она дважды позвонила белорусскому диктатору, чтобы договорится с ним о прекращении миграционного кризиса на границе с Польшей.



Меркель может быть готова вести подковерные договоренности с Путиным / Фото Getty Images

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт решил ответить всем критикам. Он заявил, что в такой драматической ситуации с мигрантами можно вести диалог даже с диктатором, власть которого никто не признает. Более того, Зайберт уверяет, что эти переговоры были одобрены высшим руководством ЕС.

Но, здесь есть неувязочка, Зайберт уверяет, что Меркель предупредила ключевых партнеров в регионе о звонках, но ни в Польше, ни в Литве о них не знали.

Потому президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не будет признавать никаких результатов переговоров между Меркель и Лукашенко.

Такое поведение Меркель, которое в Восточной Европе расценивают не иначе как уступку Кремлю, дает дополнительные рычаги давления уже на новое правительство Германии, и Украине это только на пользу.

К теме Меркель сдалась и признала диктатора Лукашенко легитимным президентом

Польша согласна с тезисом о том, что Кремль использует миграционный кризис для прикрытия агрессии против Украины. А потому, по мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, необходимо незамедлительно остановить российский проект "Северный поток-2", который будет вливать еще больше европейских денег в вооружение России.

С таким требованием Моравецкий планирует обратиться к уже новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.

И Германия сейчас оказалась перед дилеммой – что ей делать с мигрантами, которые, вообще-то на ее территорию и стремятся. Ранее один из депутатов СДПГ заявил, что мигрантов можно направить в Украину и проблема решена. А позже Жозеп Боррель заявил, что Украина и ЕС не связаны Альянсом, а потому Европа не станет защищать нас от Путина.

Сценарий полной остановки "Северного потока-2"

И вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал достойный ответ и немецкому депутату и ЕС в целом, причем в их же стиле – мигранты – это не наша проблема, ведь у нас и правда нет альянса.

Очевидно, что все стороны, которые оказались втянуты в гибридную атаку Кремля, а это и мигранты, и газ и войска на границе, прямо сейчас повышают ставки.

Актуально "Газпром" попытается обойти требования ЕС для сертификации "Северного потока-2", – Макогон

Сценарий полной остановки "Северного потока-2" уже не кажется таким призрачным, ведь сильнейшие западные страны заняли жесткую позицию в отношении Кремля. Да такую, что Путин фактически раскрыл карты – все созданные ним кризисы – это ответ на то, что Россия безвозвратно теряет влияние на Украину, а войска НАТО подходят всё ближе к ее границам.

Более того, Путин реально боится Украину и Запад, и уже требует гарантий безопасности для России. Об этом он заявил на заседании коллегии российского МИД.

Похоже, что давление на Кремль начинает приносить свои плоды, а потому его нужно продолжать. И безрассудный поступок МИД России по раскрытию закрытых дипломатических переписок может дать Украине гарантию, что это будет именно открытое давление, а не позорные подковерные договоренности с Кремлем.

Проще говоря, Россия, пытаясь дискредитировать Германию и Францию, выстрелила себе же в ногу.