Представитель партии "Зеленых" Германии Омид Нурипур заявил, что звонок Лукашенко – это ужасный сигнал. После выборов 2020 года в Беларуси ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом, но звонок Меркель фактически и стал этим признанием.

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Подобную позицию заняли и в правительстве Эстонии. Там добавили, что такой поступок Меркель явно продиктован Кремлем.

Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину.

Что обсудили Меркель и Лукашенко

Оказалось, что еще 15 ноября Меркель позвонила лично Лукашенко. В разговоре стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи мигрантам.



Меркель фактически признала режим Лукашенко / Фото Getty Images

Этот звонок стал первым контактом диктатора с лидером европейской страны после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Но что самое абсурдное, представитель Меркель заявил, что она договорилась и дальше созваниваться с Лукашенко, пока не будет решен кризис.

Здесь всплывает любопытная деталь: Лукашенко заявил, что он озвучил Меркель свое виденье по урегулированию кризиса и канцлер Германии пообещала ему обсудить реалистичность плана диктатора с членами Евросоюза, после чего перезвонит Лукашенко.

То есть Меркель фактически пошла на условия бандита, захватившего власть в Беларуси.

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Уже 17 ноября состоялся второй звонок Меркель Лукашенко. Главный парадокс заключается в том, что об обоих звонках не знали заранее ни в Польше, ни в Литве, чьи границы и штурмуют мигранты. То есть Меркель решила наплевать на позицию стран, которые защищаются.

Как к разговору причастен Путин

Напомню, что неделю назад Меркель дважды звонила Путину с просьбой повлиять на Лукашенко. Глава Кремля призвал канцлера самой позвонить белорусскому диктатору. Мол, он здесь не причем.

Это раскрывает еще одно противоречие: пока США, Великобритания и Франция заявляет о том, что за миграционным кризисом на границе ЕС стоит лично Путин, Меркель признает, что он здесь не при чем.

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Но сам Лукашенко доказал обратное. Сразу после беседы с Меркель он позвонил Путину и отрапортовал о результатах переговоров. Кроме того, 2 диктатора обсудили учения США и Украины в Черном море.

Это тревожный звонок. Путин всячески пытался создать миграционный кризис для шантажа Запада и ему это удалось.

Ведь, как видим, буквально перед вторым звонком Меркель глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае нападения России ЕС не станет защищать Украину в военном плане. Это ли не уступки, которых Путин так хотел и, похоже, добился?

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Кроме того, эти звонки содействует расколу ЕС как такового. После звонка Меркель Лукашенко тут же принялся хвастаться тем, что ему удалось убедить в том, что поляки ее обманули.

Знаете что? ЕС выделил 700 тысяч евро помощи мигрантам, 200 из которых перечислят в фонд в Минске, а он полностью подконтролен режиму Лукашенко. Выводы делайте сами.