Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. К сожалению, в результате российской атаки есть жертвы и пострадавшие.

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Какие последствия атаки на Киев

Российские войска совершили очередной массированный обстрел столицы. В результате атаки пострадал Шевченковский район столицы.

Там произошло возгорание трех автомобилей, еще десять автомобилей получили повреждения. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура.

Есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован,

– говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки погибли 3 человека, еще трое – получили ранения. Заметим, что по информации начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, жертвами российского террора стали 4 человека.

В ГСЧС сообщили, что на месте удара работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.