Россия планировала привлечь к войне с Украиной сирийских наемников. Но потери заставили врага не только изменить планы, но отложить ротацию своих сил в Сирии.

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Ротации не будет

Подразделения 68 общевойсковой армии России, базирующиеся в Сирии, надеялись на ротацию. Но из-за ведения боевых действий на территории Украины враг отложил этот план – ему не хватает личного состава в войне против нас, а мобилизация срывается из-за отсутствия у россиян желания подписывать контракт.