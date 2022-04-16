Росія планувала залучити до війни з Україною сирійських найманців. Але втрати змусили ворога не лише змінити плани, а й відкласти ротацію своїх сил у Сирії.

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Ротації не буде

Підрозділи 68-ї загальновійськової армії Росії, які базуються у Сирії, сподівалися на ротацію. Але через ведення бойових дій на території України ворог відклав цей план – йому бракує особового складу у війні проти нас, а мобілізація зривається через відсутність у росіян бажання підписувати контракт.

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