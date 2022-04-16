Керівництво ЗСУ повідомляє, що російські окупанти стараються покращити своє тактичне положення. Для цього вони хочуть використати населений пункт Довгеньке, який розташований на Ізюмському напрямку.

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Ворог зазнає втрат на Харківщині

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом доби ворог пробував реалізувати наступально-штурмові дії. Проте ворогу не вдалося втілити свій план. Крім того, російські окупанти зазнають значних втрат.

Водночас з метою підсилення свого угруповання на цьому напрямку Росія перевела підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії, які до цього були в межах її кордону.

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