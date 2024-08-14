В пресс-релизе Россельхознадзора говорится, что Россия отправила 447 коз в северокорейский город Расон.
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Для чего КНДР козы
Сообщается, что козы будут обеспечивать молочными продуктами местных детей, чтобы уменьшить нехватку продовольствия в Северной Корее.
"В районах и уездах муниципалитета Нампхо в КНДР построены козьи фермы большой мощности. В результате была укреплена основа для бесперебойного обеспечения детей в муниципалитете молочными продуктами", - сообщило в тот же день Корейское центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Россия и в дальнейшем будет отправлять животных в КНДР
В Россельхознадзоре сообщили, что козы были экспортированы из Ленинградской области России. И это лишь первая партия сельскохозяйственных животных, которых Россия намерена поставить в Северную Корею.
По данным российских государственных СМИ, во время недавней поездки Путина в Северную Корею лидеры двух стран подписали соглашение, которое обязывает их "оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников". Это широкомасштабный договор, который охватывает все сферы - от образования до сельского хозяйства и туризма.