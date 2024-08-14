У пресрелізі Россільгоспнагляду мовиться, що Росія відправила 447 кіз у північнокорейське місто Расон.

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Для чого КНДР кози

Повідомляється, що кози забезпечуватимуть молочними продуктами місцевих дітей, щоб зменшити нестачу продовольства в Північній Кореї.

Довідка. За даними Human Rights Watch, 10,7 мільйона з 25,9 мільйона людей у ​​Північній Кореї недоїдають, а у 18 відсотків дітей спостерігаються порушення росту та розвитку через хронічне недоїдання.

"У районах та повітах муніципалітету Нампхо в КНДР побудовано козячі ферми великої потужності. В результаті було укріплено основу для безперебійного забезпечення дітей у муніципалітеті молочними продуктами", — повідомило того ж дня Корейське центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Росія й надалі відправлятиме тварин до КНДР

У Россільгоспнагляді повідомили, що кози були експортовані з Ленінградської області Росії. І це лиш перша партія сільськогосподарських тварин, яких Росія має намір поставити до Північної Кореї.

За даними російських державних ЗМІ, під час нещодавньої поїздки Путіна до Північної Кореї лідери двох країн підписали угоду, яка зобов'язує їх "надавати взаємну допомогу у разі агресії проти одного з учасників". Це широкомасштабний договір, який охоплює всі сфери — від освіти до сільського господарства і туризму.