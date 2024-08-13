Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, світ має вжити заходів, аби протистояти цьому.

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"Дует" Росії та КНДР є небезпечним

Кірбі прокоментував застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для атак на Україну, Йдеться зокрема й про нещодавню атаку на Київщину, внаслідок якої загинули батько та 4-річний син.

Він зазначив, що не може підтвердити, що для удару застосовувались саме північнокорейські ракети. Водночас представник Білого дому додав, що "якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити з північнокорейськими військовими можливостями".

Ми говоримо про це вже досить давно: Путін у розпачі, він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу… Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея, і це небезпечно, очевидно, для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно для Тихоокеанського регіону,

– сказав Джон Кірбі.

У Білому домі переконані, що розвиток оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні.

І я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми можемо,

– підсумував Кірбі.

До слова, раніше стало відомо, що Росія знову почала використовувати для ударів по Україні північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Паузу в застосуванні цих ракет росіяни могли використати для робіт по їхньому доопрацюванню.