За попередньою інформацією, у ніч на неділю російські окупанти вдарили північнокорейською ракетою по Київщині. Внаслідок удару загинули батько і 4-річний син, ще 3 людини дістали поранень

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Як росіяни використовують ракети з КНДР

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 11 серпня росіяни використали чотири балістичні ракети KN-23 виробництва Північної Кореї, які були запущені з району Воронежа. Олещук зазначив, що ці ракети, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню.

Після удару Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту від балістичного озброєння ворога Україні потрібні додаткові засоби, зокрема протиракетні комплекси та зняття обмежень на удари по території Росії.

Аналітики Defense Express зазначили, що після паузи в 5 місяців Росія відновила та поступово нарощує використання балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні.

Перший епізод застосування ракет з КНДР після тривалої паузи відбувся 31 липня, тоді КN-23, на щастя не долетіла до цілі. Наступний випадок був 6 серпня цього року, тоді одна з північнокорейських ракет, що впала під Броварами, розвалилась у повітрі.

На цьому тлі можемо припустити, що цю паузу в 5 місяців ворог міг використати для робіт по доопрацюванню KN-23 або ж для напрацювання нової тактики використання цього озброєння для ударів по Україні,

– йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що північнокорейські балістичні ракети мають бойову частину з фугасним спорядженням, потужність якої може досягати 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність пуску цих ракет складає до 650 кілометрів.