Он отметил, что Россия не может похвастаться серьезными военными успехами в войне с Украиной. Поэтому именно этот "комплекс", вероятно, потребует компенсации в День победы, который в России является культом.

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Россияне "традиционно" будут бить в спину

Подоляк заявил, что не ждет от оккупантов какого-нибудь "нетрадиционного" поведения на 9 мая, поскольку они и так ведут против нас войну и ежедневно обстреливают города.

Я ожидаю от россиян поведения классического россиянина – ударить ножом в спину. В этом случае, это бросить еще одну лишнюю ракету на какой-то мирный наш город,

– сказал он.

Все же он отметил, что в эти дни нужно быть более осторожными – слушать сообщения о воздушной тревоге и сиренах и выполнять элементарные требования безопасности.

Надо понимать, что Россия панически хочет сделать какое-нибудь зло именно 8 или 9 мая, поэтому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что Российская Федерация ведет себя сегодня неадекватно – это ключевое. Это не с военной точки зрения, не с точки зрения определенного разрушения нашей инфраструктуры, а чисто с психологической точки зрения.

– добавил советник главы ОП.

Вероятные провокации на 8 – 9 мая в Украине: что нужно знать

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает 8 – 9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку известно, что в эти дни повышается риск обстрелов украинских городов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал украинцев воздержаться от массовых мероприятий в эти дни, не пренебрегать правилами безопасности во время тревоги и отказаться от поездок на природу.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник также обратил на это внимание и попросил украинцев быть осторожными.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что с 23 февраля Украина готова к любым сценариям. Он призвал не паниковать, ведь в условиях военного положения 9 мая – такой же день, как и другие. Украинцам следует всегда внимательно относиться к воздушной тревоге, ведь оккупанты могут пустить много ракет в любой день.

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