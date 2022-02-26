О том, что российское сухогруз задержали в проливе, российскому посольству сообщили напрямую. От капитана пришел звонок.

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Речь идет о грузовом судне Baltic Leader. Информацию о задержании в посольстве подтвердили. Говорят, что дипмиссия немедленно связалась с властями Франции для "разъяснений ситуации".

"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства немедленно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по этому вопросу", – сообщил руководитель прессслужбы посольства. Александр Макогонов.

Главное о задержании российского судна Францией

Источник: France Bleu

Судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург и имеет разрешение находиться во французских водах. Однако его остановили и перенаправили в Булонь-сюр-мэр на севере Франции, чтобы проверить подлинные интересы владельцев и груза.

Судно заподозрили в связи с российскими финансовыми интересами, против которых введены санкции, связанные с вторжением России в Украину,

– говорится в издании.

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