Про те, що російське суховантажне судно затримали у протоці, російському посольстві у Франції повідомили напряму. Від капітана надійшов дзвінок.

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Мовиться про вантажне судно Baltic Leader. Інформацію про затримання у посольстві підтвердили. Кажуть, що дипмісія негайно зв'язалася з владою Франції для "роз'яснень ситуації".

"До посольства надійшов екстрений дзвінок від капітана російського суховантажу, він повідомив про затримання судна французькою владою в протоці Ла-Манш. Консульський відділ посольства негайно зв'язався з французькою владою з метою отримання роз'яснень щодо цього питання", – повідомив керівник пресслужби посольства Олександр Макогонов.

Головне про затримання російського судна Францією

Джерело: France Bleu

Судно перевозило автомобілі до Санкт-Петербурга та має дозвіл перебувати у французьких водах. Однак його зупинили та перенаправили у Булонь-сюр-мер на півночі Франції, щоб перевірити справжні інтереси власників і вантажу.

Судно запідозрили у зв'язку з російськими фінансовими інтересами проти яких запроваджено санкції, пов'язані із вторгненням Росії в Україну,

– мовиться у виданні.

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