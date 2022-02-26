Про це повідомили із посиланням на морську префектуру Франції. Російське судно французька влада затримала.
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127-метрове судно затримали у ніч проти 26 лютого. Воно перетинало протоку Па-де-Кале – північно-східне продовження Ла-Маншу.
Російське судно затримали у протоці Ла-Манш
Джерело: France Bleu
За інформацією видання, його "запідозрили у зв'язку з російськими інтересами, проти яких запроваджено санкції". Мовиться про санкції, запроваджені у зв'язку із зухвалим наступом Росії на Україну. Посольство Росії у Франції запросило роз'ясненнь.
Росіяни обурюються
Інформацію про затримання судна підтвердили у посольстві Росії у Франції.
"До посольства надійшов екстрений дзвінок від капітана російського суховантажу, він повідомив про затримання судна французькою владою в протоці Ла-Манш. Консульський відділ посольства негайно зв'язався з французькою владою з метою отримання роз'яснень щодо цього питання", – повідомив керівник пресслужби посольства Олександр Макогонов.
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