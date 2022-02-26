Мовиться про верх цинізму, коли окупанти знищують житлові будинки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення 26 лютого, повідомляє 24 канал.

Увага Тривала справжня битва за Київ, – Зеленський

Окупанти б'ють по житлових кварталах, зокрема з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика, зазначив президент.

Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя,

– заявив Зеленський.

Право на членство в ЄС

І додав, що народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі. "Це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни", – вважає глава держави.

"Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС", – додав він.

Це питання він сьогодні обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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