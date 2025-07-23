Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Укринформ.

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Что известно о чеченском полке, который Россия перебрасывает в Украину?

Чеченский полк, который Россия перебрасывает в Украину, имеет на вооружении самую современную бронетехнику, отметил Волошин.

В полку есть четыре батальона, один из них танковый, и на его вооружении есть самые современные образцы бронетехники, как "Тигры" разные – это их бронемашины,

– сказал Волошин.

Согласно его словам, чеченский полк находится на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей, но не в зоне боевых действий – сейчас происходит его переброска.

"Известно, что его численность примерно до 1,5 тысяч военнослужащих. Полк был сформирован абсолютно с нуля... Он формировался в населенном пункте Ханкала в Чечне", – отметил Волошин.