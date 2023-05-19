Известно, что россияне возобновили опрокидывание эшелонов из России. По имеющейся в "Белорусском Гаюне" информации, прибыло по меньшей мере три эшелона. Причем один из них – из зоны боевых действий.

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Что известно об эшелонах

Мониторинговый канал отмечает, что в течение последней недели в Беларусь перебросили два эшелона. Они ехали из зоны ведения боевых действий.

Итак, 11 мая со станции Волноваха, что в Донецкой области, к станции Заслоново, что в Витебской области, отправили эшелон, состоявший из 45 вагонов:

Пассажирские – 4 единицы (около 200 человек);

Грузовые – 2 единицы (со снаряжением);

Платформы – 39 единиц (колесная и гусеничная техника).

Известно, что прибыл в пункт назначения 18 мая около 03:00.

А 17 мая из Заслонового в Гуково, что в Ростовской области отправили эшелон с 40 вагонами:

Пассажирские – 3 единицы (около 150 человек);

Грузовые – 2 единицы (со снаряжением);

Платформы – 35 единиц (колесная и гусеничная техника).

Этот эшелон должен прибыть 22 мая в пункт назначения. Оттуда его имеют отправить в Дебальцево и Углегорск.

Кроме того, подтвердили информацию о том, что со станции Полонка, что в Брестской области, выбыл 14 мая эшелон. В его составе было 45 вагонов:

Пассажирские – 3 единицы (около 150 человек);

Грузовые – 2 единицы (со снаряжением);

Платформы – 40 единиц (танки и БМП).

А еще через неделю в Беларусь прибыло еще два эшелона. Они приехали на станцию Полонка 15 и 16 мая. В эшелонах насчитывалось 86 вагонов:

Пассажирские – 8 единиц (около 400 человек);

Грузовые – 3 единицы (со снаряжением);

Платформы – 75 единиц (БТР, бензовоз, спецтехника).

В общем, с территории Беларуси выбыло по меньшей мере 75 единиц техники, в том числе танки и БМП, а также минимум 300 бойцов и 4 вагона с боеприпасами. А вот приехали в страну-приспешника, по меньшей мере 114 единиц техники, в том числе БТР и бензовозы, минимум 600 солдат и не менее 5 вагонов с боеприпасами.