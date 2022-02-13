Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает Conflict Intelligence Team. Аналитики указывают, что за последние несколько дней появились немало видео с боевыми машинами на станции "Масловка" в пригороде.
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Можно увидеть эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У. Также с площадки выезжает пустой танковый транспортер. Это свидетельствует, что технику именно привозят на станцию, а не увозят,
– отмечают в CIT.
Танки Т-80У заметили и в Веселой Лопани Белгородской области в 15 километрах от границы Украины.
Conflict Intelligence Team пишет, что их туда привезли из Московской области, что может свидетельствовать о переброске к линии разграничения дополнительной техники первой гвардейской танковой армии, кроме той, которая ранее находилась на полигоне под Воронежем.
Россия перебрасывает технику к границам Украины / Скриншот CIT
Войска России у границ Украины
- Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположены примерно 140 тысяч российских военных. Однако, по словам министра обороны, там нет ударных групп.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что власть точно не отступит от интересов Украины. Он призвал граждан сохранять спокойствие и верить в потенциал наших Вооруженных сил.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников заявили, что украинская армия готова дать отпор России, если агрессор решится на вторжение.