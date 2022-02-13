Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает Conflict Intelligence Team. Аналитики указывают, что за последние несколько дней появились немало видео с боевыми машинами на станции "Масловка" в пригороде.

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Можно увидеть эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У. Также с площадки выезжает пустой танковый транспортер. Это свидетельствует, что технику именно привозят на станцию, а не увозят,

– отмечают в CIT.

Танки Т-80У заметили и в Веселой Лопани Белгородской области в 15 километрах от границы Украины.

Conflict Intelligence Team пишет, что их туда привезли из Московской области, что может свидетельствовать о переброске к линии разграничения дополнительной техники первой гвардейской танковой армии, кроме той, которая ранее находилась на полигоне под Воронежем.

Россия перебрасывает технику к границам Украины / Скриншот CIT

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России у границ Украины

Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположены примерно 140 тысяч российских военных. Однако, по словам министра обороны, там нет ударных групп.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что власть точно не отступит от интересов Украины. Он призвал граждан сохранять спокойствие и верить в потенциал наших Вооруженных сил.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников заявили, что украинская армия готова дать отпор России, если агрессор решится на вторжение.

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