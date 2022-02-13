Об этом немецкий политик заявил 13 февраля, выступая в Бундестаге. В то же время Штайнмайер подчеркнул, что не следует недооценивать силу демократии.

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Штайнмайер предупредил Путина

Президент Германии объяснил, как будут действовать Евросоюз и НАТО, если Кремль попытается снова напасть на Украину. По его словам, в таком случае Москва получит согласованную реакцию. "Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ", – заверил он.

Кроме этого, Штайнмайер подчеркнул, что украинцы имеют право на суверенитет своей страны, а также – на жизнь без страха и угрозы.

Справка. В воскресенье, 13 февраля, Штайнмайера во второй раз избрали президентом Германии. Он будет занимать эту должность до 2027 года.

Россию предостерег и канцлер Шольц

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Москву уменьшить напряжение на границе с Украиной. Берлин ждет от Кремля четких шагов. Он предупредил, что распространение российской агрессии потянет за собой очень тяжелые последствия – как экономические, так и политические и стратегические.

Шольц посетит Украину

Уже 14 февраля глава немецкого правительства посетит Киев с официальным визитом. Там он встретится, в частности, с президентом Владимиром Зеленским. Политики уже общались ранее в Брюсселе, но это впервые после избрания канцлером Шольц приедет в Украину. После этого он отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

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