Про це німецький політик заявив 13 лютого, виступаючи у Бундестазі. Водночас Штайнмаєр наголосив, що не слід недооцінювати силу демократії.
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Штайнмаєр попередив Путіна
Президент Німеччини пояснив, як діятимуть Євросоюз та НАТО, якщо Кремль намагатиметься знову напасти на Україну. За його словами, у такому випадку Москва отримає узгоджену реакцію. "Якщо спробу буде зроблено, ми дамо спільну відповідь", – запевнив він.
Крім цього, Штайнмаєр підкреслив, що українці мають право на суверенітет своєї країни, а також – на життя без страху та загрози.
Росію застеріг і канцлер Шольц
Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц закликав Москву зменшити напругу на кордоні з Україною. Берлін чекає від Кремля чітких кроків. Він попередив, що поширення російської агресії потягне за собою "дуже тяжкі наслідки" – як економічні, так і політичні й стратегічні.
Шольц відвідає Україну
Вже 14 лютого глава німецького уряду відвідає Київ з офіційним візитом. Там він зустрінеться, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським. Політики вже спілкувалися раніше у Брюсселі, але це вперше після обрання канцлером Шольц приїде в Україну. Після цього він вирушить у Москву на перемовини з Володимиром Путіним.
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