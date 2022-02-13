Про це німецький політик заявив 13 лютого, виступаючи у Бундестазі. Водночас Штайнмаєр наголосив, що не слід недооцінювати силу демократії.

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Штайнмаєр попередив Путіна

Президент Німеччини пояснив, як діятимуть Євросоюз та НАТО, якщо Кремль намагатиметься знову напасти на Україну. За його словами, у такому випадку Москва отримає узгоджену реакцію. "Якщо спробу буде зроблено, ми дамо спільну відповідь", – запевнив він.

Крім цього, Штайнмаєр підкреслив, що українці мають право на суверенітет своєї країни, а також – на життя без страху та загрози.

Довідка. У неділю, 13 лютого, Штайнмаєра вдруге обрали президентом Німеччини. Він обійматиме цю посаду до 2027 року.

Росію застеріг і канцлер Шольц

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц закликав Москву зменшити напругу на кордоні з Україною. Берлін чекає від Кремля чітких кроків. Він попередив, що поширення російської агресії потягне за собою "дуже тяжкі наслідки" – як економічні, так і політичні й стратегічні.

Шольц відвідає Україну

Вже 14 лютого глава німецького уряду відвідає Київ з офіційним візитом. Там він зустрінеться, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським. Політики вже спілкувалися раніше у Брюсселі, але це вперше після обрання канцлером Шольц приїде в Україну. Після цього він вирушить у Москву на перемовини з Володимиром Путіним.

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