В ОП наголосили, що Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України. До того ж, вона відіграє важливу посередницьку роль у межах нормандського формату.

Раніше Шольц і Макрон обговорили Україну та спільну відповідь на агресію Росії

Що у Зеленського кажуть про візит Шольца

У глави держави підкреслили, що візит федерального канцлера Німеччини демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України у час безпекових викликів для всієї Європи. Раніше про майбутній візит Шольца в Україн вже повідомляли у ЗМІ.

Довідка. Зеленський вже зустрічався з Шольцом наприкінця 2021 року – незадовго після того, як той очолив уряд Німеччини. Тоді перемовини відбувалися у Брюсселі.

Після Києва політик поїде у Москву

Напередодні німецький канцлер анонсував свій візит до Москви та зустріч з Володимиром Путіним. З очільником Кремля він планує обговорити, зокрема, війська Росії біля кордонів України.

Новина доповнюється...