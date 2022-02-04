В ОП наголосили, що Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України. До того ж, вона відіграє важливу посередницьку роль у межах нормандського формату.
Раніше Шольц і Макрон обговорили Україну та спільну відповідь на агресію Росії
Що у Зеленського кажуть про візит Шольца
У глави держави підкреслили, що візит федерального канцлера Німеччини демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України у час безпекових викликів для всієї Європи. Раніше про майбутній візит Шольца в Україн вже повідомляли у ЗМІ.
Після Києва політик поїде у Москву
Напередодні німецький канцлер анонсував свій візит до Москви та зустріч з Володимиром Путіним. З очільником Кремля він планує обговорити, зокрема, війська Росії біля кордонів України.
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