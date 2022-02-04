Подробиці про майбутню поїздку розповіли у чеському МЗС. Там уточнили, що у Києві глава відомства Ян Ліпавськи зустрінеться з низкою українських високопосадовців.

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Європейські посадовці відвідають не лише Київ

Міністри проведуть перемовини з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, спікером парламенту Русланом Стефанчуком та очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Крім цього, вони відвідають Харків та зону проведення ООС. "Ліпавськи підтвердить чеську підтримку територіальної єдності та суверенітету України, а також процесу реформ та євроатлантичного напрямку країни", – підкреслили у Празі.

Зверніть увагу! Напередодні Україну відвідали турецький президент Реджеп Ердоган, прем'єр-міністр Нідерландів Март Рютте й глава британського уряду Борис Джонсон.

Україна отримає гуманітарну допомогу від Чехії

У рамках цього візиту глава чеського МЗС передасть Україні гуманітарну допомогу. Мовиться про 500 "травматичних наборів" або ж аптечок – на суму 3,6 мільйона чеських крон (близько 4,7 мільйона гривень).

Як наголосили у відомстві, Чехія вже давно допомагає Україні. У 2021 році, наприклад, нашій державі передали допомогу на 74 мільйонів крон, а це – майже 100 мільйонів гривень.

Наші зусилля спрямовані на підтримку місцевого населення й розвиток потенціалу державних інституцій, зокрема – на Сході України,

– мовиться у повідомленні.

Ще 18,5 мільйонів крон (майже 24,5 мільйона гривень) виділили на співпрацю щодо трансформації для підтримки розвитку громадянського суспільства та свободи ЗМІ в Україні.