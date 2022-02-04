В ОП подчеркнули, что Германия является одним из ключевых партнеров и союзников Украины. К тому же, она играет важную посредническую роль в рамках нормандского формата.

Ранее Шольц и Макрон обсудили Украину и совместный ответ на агрессию России

Что у Зеленского говорят о визите Шольца

У главы государства подчеркнули, что визит Федерального канцлера Германии демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы. Ранее о предстоящем визите Шольца в Украину уже сообщали в СМИ.

После Киева политик поедет в Москву

Накануне немецкий канцлер анонсировал свой визит в Москву и встречу с Владимиром Путиным. С главой Кремля он планирует обсудить, в частности, войска России у границ Украины.

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