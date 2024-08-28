Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие слабости и преимущества имеет это оружие.

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Что известно о ЗРГК "Панцирь-С1"

По словам полковника ВСУ, "Панцирь-С1" является достаточно эффективным оружием в контексте выполнения задач. Российские специалисты потрудились, и в результате получили успешный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Он имеет две пушки, которые могут работать на расстояние до 4 километров по целям, которые прорвались через ракеты. "Панцирь-С1" имеет 12 ракет, которые работают в радиусе 18 – 20 километров. Можно сказать, что это симбиоз зенитных установок Gepard и "Бук".

Неплохая машина, но имеет определенные слабости, которые Украина активно использует: малый коэффициент прекращения и небольшой процент уничтожения целей одной ракетой.

Если будет лететь более 10 целей, ЗРГК их пропустит. Одна из них может его уничтожить. Именно на это будет рассчитано противодействие этому комплексу. Сначала будет направлено большое количество беспилотников, которые его "потушат", а потом ракеты на уничтожение самого моста,

– предположил Роман Свитан.