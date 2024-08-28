Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, які слабкості та переваги має ця зброя.

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Що відомо про ЗРГК "Панцир-С1"

За словами полковника ЗСУ, "Панцир-С1" є достатньо ефективною зброєю у контексті виконання завдань. Російські спеціалісти потрудилися, і в результаті отримали успішний зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Він має дві гармати, які можуть працювати на відстань до 4 кілометрів по цілях, які прорвалися через ракети. "Панцир-С1" має 12 ракет, які працюють у радіусі 18 – 20 кілометрів. Можна сказати, що це симбіоз зенітних установок Gepard та "Бук".

Непогана машина, але має певні слабкості, які Україна активно використовує: малий коефіцієнт припинення та невеликий відсоток знищення цілей однією ракетою.

Якщо летітиме більш як 10 цілей, ЗРГК їх пропустить. Одна з них може його знищити. Саме на це буде розрахована протидія цьому комплексу. Спочатку буде направлена велика кількість безпілотників, які його "потушать", а потім ракети на знищення самого мосту,

– припустив Роман Світан.