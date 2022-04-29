Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на обзор Военно-морского института США. Отмечается, что соответствующее заключение сделано на основе спутниковых снимков.

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По данным британского издания, Севастопольская военно-морская база имеет решающее значение для России, поскольку находится на южном краю Крыма. Отмечается, что многие корабли, которые в ней стоят, потенциально уязвимы к подводным атакам.

Напомним, что после оккупации Крымского полуострова, весной 2014 года, военно-морская база ВСУ была перемещена в Западную военно-морскую базу в городе Одесса.

Известно, что в 2012 году Украина возобновила программу подготовки боевых дельфинов, способных взрывать корабли противника. Однако животные попали в руки России после оккупации Крыма. По предварительным данным, наше государство безуспешно требовало вернуть дельфинов, но российские СМИ писали, что Москва планировала расширить программу.

Что известно об использовании боевых дельфинов Россией:

The Guardian пишет, что во время сирийской войны в 2019 году Россия также использовала дельфины на своей военно-морской базе в Тартусе.

Ранее поступила информация, что военно-морской флот России закупил еще несколько боевых дельфинов.

В апреле 2019 года у северного берега Норвегии местные рыбаки заметили белугу. Позже спецслужбы страны сообщили, что животное было частью "российской исследовательской программы".

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