Об этом сообщил эколог и глава научно-исследовательского отдела природного парка Иван Русев. Он отметил, что на работу браконьеров это непохоже, ведь на мертвых животных не было следов сеток или отрезанных хвостов.

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Гатят снарядами

Он добавил, что сейчас трудно определить, сколько погибло дельфинов в Черном море, поскольку из-за военных действий нет возможности обследовать все побережья.

"Рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заменяли часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Варвары также используют военные гидролокаторы, негативно влияющие на животных", – заявил Русев.

Дезориентируют животных

По его словам, военные страны-агрессорки на судах могут использовать звуки на уровне 200 децибелов и больше. В результате этого дельфинам не удается нормально воспринимать эхо-сигналы, поэтому они теряют акустический контроль над средой и могут выбрасываться на берег, где погибают.

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"Таким образом, действия военно-морского флота варваров с применением гидролокаторов сейчас в военный период влияют на дельфинов и приводят их к стрессовой ситуации или к гибели", – подчеркнул Русев.



На берегу Одесской области нашли мертвых дельфинов / Фото Ивана Русева



Вероятно, животные умерли из-за действий российских военных / Фото Ивана Русева

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