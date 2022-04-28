Про це повідомив еколог та очільник науково-дослідного відділу природного парку Іван Русєв. Він зазначив, що на роботу браконьєрів це не схоже, адже на мертвих тваринах не було слідів сіток або відрізаних хвостів.

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Гатять снарядами

Він додав, що зараз важко визначити, скільки наразі загинуло дельфінів у Чорному морі, оскільки через воєнні дії немає змоги обстежити всі узбережжя.

"Рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Варвари також використовують військові гідролокатори, які негативно впливають на тварин", – заявив Русєв.

Дезорієнтують тварин

За його словами, військові країни-агресорки на суднах можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів та більше. Унаслідок цього дельфінам не вдається нормально сприймати ехо-сигнали, тому вони втрачають акустичний контроль над середовищем і можуть викидатися на берег, де гинуть.

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"Таким чином, дії військово-морського флоту варварів з застосуванням гідролокаторів, зараз, у воєнний період, впливають на дельфінів і приводять їх до стресової ситуації, або до загибелі", – підкреслив Русєв.



На березі Одеської області знайшли мертвих дельфінів / Фото Івана Русєва



Ймовірно тварини померли через дії російських військових / Фото Івана Русєва

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