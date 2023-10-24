Представитель ГУР МО Юсов дал интервью "Эспрессо". По его словам, Россия передавала боевикам ХАМАС оружие и делилась с ними опытом.

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Как в ГУР видят военную помощь со стороны России

Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И это официальные визиты, они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не проведение вечеров кремлевско-хамасской дружбы. Понятно, что именно интересовало обе стороны,

– однозначно ответил Юсов на вопрос о возможных поставках оружия россиянами для ХАМАС.

По его словам, передали отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения, причем это произошло "еще до совершения последних атак на Израиль". По мнению представителя Главного управления разведки, это свидетельствует о том, что "Россия была проинформирована о том, что какие-то вещи будут происходить".

Также он обратил внимание на видеозапись, где среди речи боевиков ХАМАС слышен русский язык. Еще Юсов подчеркнул: о том, что ХАМАС получал помощь от России, знают не только украинские разведчики – это известно Израилю и партнерам.

Россияне научили боевиков ХАМАС использовать FPV-дроны

Юсов подтвердил эту информацию, сославшись на оперативную информацию, агентурную работу и "обмен информацией в международном плане". Ранее об этих дронах говорил Кирилл Буданов. Россияне достаточно долго взаимодействовали и контактировали с ХАМАС. Это делали российские инструкторы из ЧВК.

Еще раз подчеркнем: никаких частных военных компаний в России не существует – это все часть российских спецслужб. Это структуры, работающие при поддержке и полностью за финансирование российского бюджета или околобюджетных структур,

– акцентировал Юсов.

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США помогают Израилю

23 октября стало известно, что США отправили в Государство Израиль группу офицеров для консультаций. Неофициально говорят, что среди них есть генерал-лейтенант Джеймс Глинн. Он воевал против ИГИЛ в Ираке, поэтому имеет специфический опыт борьбы с террористами на Ближнем Востоке. Эти офицеры не будут руководить наземной операцией в Секторе Газа, но дадут советы относительно нее.