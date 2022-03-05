Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что враг стремится нанести максимальный ущерб гражданским. Цивилизованный мир не может это игнорировать и должен ужесточить санкции.

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"Россия переходит к чудовищной тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важную инфраструктуру, угрожает ядерным объектам", – отметил Кулеба.

К чему призвал министр

Кулеба сказал, что теперь следует запретить Сбербанку SWIFT. Кроме того, внедрить нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, закрыть операции с криптовалютой.

Отрежьте все связи,

– призвал глава МИД.

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Текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере

Россия переходит к ужасающей тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важную инфраструктуру, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усиливаться. Запретить Сбербанку SWIFT. Нефтяное эмбарго. Закрыть порты для российских кораблей. Закройте лазейки в криптовалютах. Отрежьте все связи.