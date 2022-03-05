Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ворог прагне завдати максимальної шкоди цивільним. Цивілізований світ не може цього ігнорувати й повинен посилювати санкції.

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"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбить житлові квартали та критично важливу інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам", – зазначив Кулеба.

До чого закликав міністр

Кулеба сказав, що тепер слід заборонити Ощадбанку SWIFT. Крім цього, впровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, закрити операції з криптовалютою.

Відріжте всі зв'язки,

– закликав очільник МЗС.

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Текст публікації Дмитра Кулеби у твітері

Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбить житлові квартали та критично важливу інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам. Санкції мають посилюватися. Заборонити Ощадбанку SWIFT. Нафтове ембарго. Закрити порти для російських кораблів. Закрийте лазівки в криптовалютах. Відріжте всі зв'язки.