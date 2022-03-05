Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Верховної Ради. Людей закликають виходити на мітинги на 10 день цинічної війни, яку Росія почала проти України.
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Увесь світ закликають виходити на мітинги, щоб закрити небо над Україною
У ролику звертаються до українців усього світу, яких 65 мільйонів. Звертаються й до тих, хто в останні дні став українцем за покликом духу та совісті, а таких сотні мільйонів.
5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину,
– закликають українців.
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До речі, багатотисячні мітинги цими днями відбулись у найбільших містах світу – Лондоні, Нью-Йорку, Атланті, Вашингтоні, Празі.
Також люди протестували на вулицях Норвегії, Швейцарії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Франції і навіть Росії.
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