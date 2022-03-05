Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме Верховной Рады. Людей призывают выходить на митинги на 10-й день циничной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Весь мир призывают выходить на митинги, чтобы закрыть небо над Украиной

В ролике обращаются к украинцам всего мира, а это 65 миллионов. Обращаются и к тем, кто в последние дни стал украинцем по духа и совести, а таких сотни миллионов.

5 и 6 марта выходите на площади всех городов мира и требуйте у правительств закрыть небо над вашей Родиной, потому что у вас хотят отобрать Родину,

– призывают украинцев.

Тысячи людей вышли на митинг против войны: смотрите видео

Люди требуют закрыть небо над Украиной, чтобы Россия перестала убивать ракетами мирных людей: видео

Обратите внимание! Армия России слабая и дезориентирована. Однако Путин, нарушая все законы войны, бьет ракетами по жилым районам крупных украинских городов. Из-за этих циничных, жестоких атак погибают сотни мирных людей и десятки детей. Закрытие неба может приостановить ракетные обстрелы городов Украины.



Кстати, многотысячные митинги в эти дни прошли в крупнейших городах мира – Лондоне, Нью-Йорке, Атланте, Вашингтоне, Праге.

Также люди протестовали на улицах Норвегии, Швейцарии, Турции, Чехии, Израиля, Германии, Франции и России.

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