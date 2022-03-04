Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, митинг объединил 80 тысяч человек.

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Ранее анонсировали, что вечером 4 марта на Вацлавской площади в центре Праги пройдет большой митинг в поддержку Украины. В его ходе состоится прямой телемост с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он в прямом эфире обратится к пражанам, а также участникам аналогичных митингов, которые параллельно пройдут в других городах Европы – во Франкфурте, Париже, Братиславе, Леоне, Вене, Тбилиси, Вильнюсе и других.



Многотысячный митинг в Праге / Фото из фейсбука Михаила Федорова

Добавим, что чехи поддерживают Украину и восхищаются мужеством нашего народа. Позитивно они оценивают действия украинского лидера Владимира Зеленского. А онлайн-магазин текстиля в Чехии даже предложил своим покупателям подушки, на которых изображен действующий президент Украины.