Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мітинг об'єднав 80 тисяч людей.

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Раніше анонсували, що ввечері 4 березня на Вацлавській площі у центрі Праги пройде великий мітинг на підтримку України. У його ході відбудеться прямий телеміст з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він у прямому ефірі звернеться до пражан, а також учасників аналогічних мітингів, які паралельно пройдуть в інших містах Європи – у Франкфурті, Парижі, Братиславі, Леоні, Відні, Тбілісі, Вільнюсі та інших.



Багатотисячний мітинг у Празі / Фото з фейсбуку Михайла Федорова

Додамо, що чехи підтримують Україну та захоплюються мужністю нашого народу. Позитивно вони оцінюють і дії українського лідера Володимира Зеленського. А онлайн-магазин текстилю у Чехії навіть запропонував своїм покупцям подушки, на яких зображений чинний президент України.

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