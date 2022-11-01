Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о новом меме от Пескова – "мобилизация по инерции".

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Все заявления Путина – для россиян

Черник отметил, что заявления Путина свидетельствуют о крахе его страны, его режиме. Как говорил когда-то Цицерон: "Чем ближе крушение империи, тем безумнее ее действия". Все о чем заявляет диктатор, рассчитано исключительно на россиян.

Мол, смотрите, какие эти укры бешеные, у них уже есть такая вундервафля, такое невероятное оружие, и только вместе мы должны выстоять. А я как президент все делаю и знаю, как с этим бороться. Однако несерьезно об этом говорить,

– заметил военный эксперт.

Черник уверен, что Кремль перешел к стратегии обороны: смотрите видео

Стратегия обороны

Он продолжил, что такая риторика – это очередное поднятие ставок страха. Боящееся население легче всего держать в стальных шорах. Однако в целом такие заявления свидетельствуют, что и Путин, и все его окружения в Кремле перешли к стратегии обороны.

"Нет уже никакой наступательной риторики. Ядерная пыль не сработала, так называемая грязная бомба не сработала. На оккупированных территориях они уже объявили военное положение, угрожают взорвать Каховскую ГЭС", – подчеркнул Черник.

По его словам, никакие военные и даже террористические методы на украинцев не действуют. У россиян не осталось ничего, кроме оружия массового уничтожения, которым они уверенно машут, но дойти до точки реализации не могут. Враг в стратегическом углу и терпит поражение.

Впрочем, я не считаю, что наша победа над ними произойдет быстро. Зверь, загнанный в угол, смертельно опасен и может еще долго биться. Сторонник концепции, относительно переломного процесса в войне мы дойдем весной следующего года, в лучшем случае,

– подчеркнул военный эксперт.

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