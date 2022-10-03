Россия перестанет обстреливать ракетами из авиации украинскую землю только тогда, когда мы собьем последний самолет. Такое мнение на 24 канале высказал военный эксперт Олег Жданов.

Важно Мужчин просто хватают на улицах, на выезд – тысячные очереди, – мэр Мелитополя

"Когда закончатся пилоты, они будут сажать "желторотиков"

Олег Жданов убеждает, что уничтожить российских пилотов недостаточно. Ведь оккупанты будут отправлять на войну так называемых "желторотиков".

Они (россияне – 24 канал) делают ускоренный выпуск в летном училище и сажают за штурвал практически курсантов старших курсов. И они все равно отправляют их в бой,

– подчеркнул Олег Жданов.

Условие прекращения обстрелов украинских городов по версии Жданова: смотрите видео

Подобные действия врага напоминают Вторую мировую войну. В частности, когда бойцам выдавали одну винтовку на двоих: кому-то оружие, кому-то патроны, говорит военный эксперт. Тогда обосновывали это так: "Зачем тебе винтовка? Тебя все равно убьют. Иди и воюй!"

Так что единственный критерий прекращения обстрелов российскими ракетами – наши навыки и возможности по сбиванию российских самолетов, подытожил Олег Жданов.

Российские самолеты атакуют Украину: последние новости

Только за минувшие сутки, 2 октября, захватчики нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов. Также произвели более 65 обстрелов из РСЗО. В результате пострадали более 35 населенных пунктов. В частности, Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и т.д.

Россияне ударили по Баштанскому району Николаевщины. С помощью авиации оккупанты выпустили две ракеты Х-59. К счастью, обошлось без жертв.

1 октября в захваченном Россией аэропорту Бельбек в Крыму раздались сильные взрывы. На этом аэродроме враг держал свои самолеты.

28 сентября враг ударил 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Четыре из них уничтожила наша ПВО.

Вас может заинтересовать – Почему оккупанты будут бежать из Херсона: смотрите видео