Росія перестане обстрілювати ракетами з авіації українську землю лише тоді, коли ми зіб'ємо останній літак. Таку думку під час стріму на 24 каналі висловив військовий експерт Олег Жданов.

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"Коли закінчаться пілоти, вони садитимуть "жовторотиків"

Олег Жданов переконує, знищити російських пілотів недостатньо. Адже окупанти відправлятимуть на війну так званих "жовторотиків".

Вони (росіяни – 24 канал) роблять прискорений випуск у льотному училищі і садять за штурвал практично курсантів старших курсів. І вони все одно відправляють їх у бій,

– підкреслив Олег Жданов.

Умова припинення обстрілів українських міст за версією Жданова: дивіться відео

Такі дії ворога нагадують Другу світову війну. Зокрема коли бійцям видавали одну гвинтівку на двох: комусь зброю, комусь патрони, каже військовий експерт. Тоді обґрунтовували це так: "Навіщо тобі гвинтівка? Тебе все одно вб'ють. Іди і воюй!".

Тож єдиний критерій припинення обстрілів російськими ракетами – наші навички та можливості зі збиття російських літаків, підсумував Олег Жданов.

Російські літаки атакують Україну: останні новини

Лише за минулу добу, 2 жовтня, загарбники завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів. Також здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок цього постраждали понад 35 населених пунктів. Зокрема Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар'їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне тощо.

Росіяни вдарили по Баштанському району Миколаївщини. За допомогою авіації окупанти випустили дві ракети Х-59. На щастя, обійшлося без жертв.

1 жовтня у захопленому Росією аеропорту Бельбек, що в Криму, пролунали сильні вибухи. На цьому летовищі ворог тримав свої літаки.

28 вересня ворог вдарив 5 керованими авіаційними ракетами Х-59 з Су-35 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Чотири з них знищила наша ППО.

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