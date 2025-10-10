Укр Рус
10 октября, 17:52
3

В ближайшие дни прогнозируют новые атаки, – Кличко предупредил киевлян после удара по энергетике

София Рожик
Основные тезисы
  • Киев пережил очередную атаку в ночь на 10 октября; возможны новые атаки в ближайшие дни.
  • Виталий Кличко призвал киевлян подготовиться к возможным перебоям с электричеством и водоснабжением, сделав запасы воды, продуктов и зарядив устройства.

Киев в ночь на 10 октября пострадал от очередной российской атаки. Мэр столицы предупредил, что в ближайшие дни прогнозируют новые обстрелы.

Сейчас в Украине введены экстренные отключения света во многих областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Кличко.

Что сказал Кличко о ситуации в Киеве?

Кличко отметил, что Киев пережил одну из самых сложных ночей по результатам атак.

Энергетики уже вернули свет более 423 тысячам потребителей. Работы продолжаются.

Работу системы водоснабжения уже восстановили полностью. Однако, в домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах из-за нерабочих насосов повышения давления.

Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично,
– написал Кличко.

Он призвал:

  • сделать запасы воды,

  • подготовить аптечку и набор продуктов питания,

  • зарядить устройства автономного питания,

  • подготовить теплые вещи.

Также Кличко просит не игнорировать сигналов тревоги.

Атака на Украину 10 октября: что известно