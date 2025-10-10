Укр Рус
10 жовтня, 17:52
Найближчими днями прогнозують нові атаки, – Кличко попередив киян після удару по енергетиці

Софія Рожик
Основні тези
  • Київ пережив чергову атаку в ніч на 10 жовтня; можливі нові атаки найближчими днями.
  • Віталій Кличко закликав киян підготуватися до можливих перебоїв з електрикою та водопостачанням, зробивши запаси води, продуктів і зарядивши пристрої.

Київ у ніч на 10 жовтня постраждав від чергової російської атаки. Мер столиці попередив, що найближчими днями прогнозують нові обстріли.

Наразі в Україні запроваджені екстрені відключення світла у багатьох областях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Віталія Кличка.

Що сказав Кличко про ситуацію в Києві?

Кличко зауважив, що Київ пережив одну з найскладніших ночей за наслідками атак.

Енергетики вже повернули світло понад 423 тисячам споживачів. Роботи тривають. 

Роботу системи водопостачання уже відновили повністю. Однак, у будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах через неробочі насоси підвищення тиску.

Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично,
– написав Кличко.

Він закликав:

  • зробити запаси води, 

  • підготувати аптечку та набір продуктів харчування, 

  • зарядити пристрої автономного живлення,

  • підготувати теплі речі. 

Також Кличко просить не ігнорувати сигналів тривоги.

Атака на Україну 10 жовтня: що відомо