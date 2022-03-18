Согласно сообщению, оккупант продолжает пытаться восстановить боеспособность отдельных участвующих в боевых действиях подразделений.
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Именно поэтому военное руководство России планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.
Кроме того, Михеил Саакашвили отметил, что российские военные самолеты использовали воздушное пространство Грузии.
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