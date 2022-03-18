Згідно з повідомленням, окупант продовжує намагатися відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях.

Важливо Кожен блокпост буде неприступною фортецею: Київ готовий дати відсіч окупантам

Саме тому військове керівництво Росії планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

Крім того, Міхеіл Саакашвілі зазначив, що російські військові літаки використали повітряний простір Грузії.

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