Для цього проводяться всі необхідні заходи – укріплюються блокпости, спостережні пункти, зводяться нові фортифікації.

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"Кожен блокпост буде неприступною фортецею для ворога", – повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Наші воїни готові захищати столицю до останнього, перемога буде за нами! Такої єдності сил оборони та простих громадян ще не було ніколи. Ми готові відбити всі атаки та перемогти ворога,

– зазначили у пресслужбі.



Перевірка захисту столиці / Фото телеграм

Крім того, додали, що зроблена велика робота щодо укріплення оборони Київщини. Але на цьому не зупиняються та продовжують нарощувати свою міць.

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