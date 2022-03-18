Для этого проводятся все необходимые мероприятия – укрепляются блокпосты, наблюдательные пункты, возводятся новые фортификации.

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"Каждый блокпост будет неприступной крепостью для врага", – сообщили в Киевской областной военной администрации.

Наши воины готовы защищать столицу до последнего, победа будет за нами! Такого единства сил обороны и простых граждан еще не было никогда. Мы готовы отбить все атаки и победить врага,

– отметили в пресс-службе.

Проверка защиты столицы / Фото из телеграм

Кроме того, добавили, что проделана большая работа по укреплению обороны Киевщины. Но на этом не останавливаются и продолжают наращивать свою мощь.

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