Речь идет о личном составе 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, который мобилизован на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.

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В Госпогранслужбе отметили, что эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, ведь были мобилизованы насильно. Агрессор может использовать их как пушечное мясо, в частности, на юге Украины.

Также этих людей могут выдавать за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удалось сломить дух украинского населения.

Кроме того, российские оккупанты могут осуществить провокации с многочисленными жертвами в восточных регионах Украины. Там также могут использовать людей из ОРДЛО.

Отметим, российских оккупантов после оказания первой медицинской помощи сразу перемещают на линию боевого столкновения для дальнейших боевых действий, ведь в больницах не хватает места для раненых. Только за минувшие сутки в одну больницу на Луганщине привезли более 650 раненых оккупантов.

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