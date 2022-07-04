Пресс-секретарь правительства и глава канцелярии премьер-министра Болгарии Елена Бориславова объяснила, что Россия платила деньги за формирование общественного мнения разным публичным лицам.

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Некоторые ораторы играют на страхах болгар

Так, Кремль платит за пропаганду болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, фигурирующим в государственных СМИ. На эмоциях Бориславова потролили людей, которые распространяют российскую пропаганду бесплатно.

Всем, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте. Вы облажались. Вдохновляющим вас на это платят. Ежемесячно,

– сказала она.

По ее словам, некоторые ораторы привыкли вводить публику в заблуждение и играть на страхах, а иностранные интересы маскируют под национальные интересы.

На российскую пропаганду клюют даже мировые СМИ

Недавно информационное агентство AFP назвало российских военных, воюющих против Украины, "украинскими сепаратистами". Так, издание сослалось на российских пропагандистов и заявило, что на Востоке, в частности в Лисичанске, воюют украинские сепаратисты.

Спикер Министерства иностранных дел Украины назвал сообщения СМИ нарушением, поскольку это подыгрывание российской пропаганде. Из сообщения журналистов следует, что в Украине внутренний конфликт и она воюет сама с собой.

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